مايكل جاكسون يطل من مسرح “برودواي” بعد سنوات على وفاته

متابعة بتجـــــــــــــرد: بعد مرور سنوات طويلة على وفاة ملك البوب الأمريكي مايكل جاكسون، سيطل بعد وفاته على مسرح برودواي الشهير عبر قصة حياته ونجاحه.

أعلن أخيرًا عن افتتاح المسرحية الموسيقية المستوحاة من حياة مغني البوب مايكل جاكسون على مسرح برودواي الصيف المقبل، على أن تبدأ العروض الأولى للمسرحية التي سميت “أم جيه ذا ميوزيكال” في 6 يوليو مع موعد الافتتاح في 13 أغسطس-آب 2020 على مسرح نيل سيمونز.

ووفق صحيفة “نيويورك تايمز” ،الإعلان يعكس ثقة منتجي العرض والفريق الإبداعي بأن الناس سيشترون التذاكر، ويبقون متحمسين لمشاهدة عرض تغذيه الموسيقى الأكثر شعبية في التاريخ الأمريكي، على الرغم من أن المشروع يعد الأكثر جدلًا بين المسرحيات المتجهة لبرودواي، بسبب المزاعم الكثيرة التي أثيرت حول الحياة الشخصية للمغني.

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يعتمد إنتاج المسرحية على تركة مايك جاكسون وشركة “كولومبيا لايف ستايج”، فيما تقوم كاتبة المسرحيات لين نوتاج الفائزة بجوائز بوليتزر بكتابة النص، ويقوم بإخراجها وتصميمها كريستوفر ويلدون، الفائز بجائزة توني على فيلم “أمريكي في باريس”.

وقال كل من نوتاج وويلدون في وقت سابق إن المسرحية الموسيقية، سوف تركز على فترة أوائل التسعينيات عندما كان جاكسون يحضر لجولة للترويج لألبومه الموسيقي “دينجرس”.

وستتاح التذاكر للبيع أمام محبي فن ملك البوب مايكل جاكسون ابتداء من 15 يناير 2020 المقبل.