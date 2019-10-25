إيمي طلعت زكريا تتمنى الموت وتمضي يوم ميلادها أمام قبر والدها

متابعة بتجـــــــــــــرد: التزمت الفنانة إيمي طلعت زكريا باتفاقها مع والدها الراحل ولم تحتفل بعيد ميلادها، وقضت اليوم كاملا برفقة شقيقها عمر أمام قبر الفنان الراحل، ووجه لها شقيقها رسالة مؤثرة تمنى فيها أن يتمكن من تعويض شقيقته عن غياب والدها، وأصر على توجيه التهنئة لها بمناسبة يوم ميلادها.

عمر نشر صورة له وهو يحتضن شقيقته من أمام قبر والده في الإسكندرية، وعلق عليها عبر حسابه بموقع إنستقرام قائلا: عيد ميلادك السنه دى مختلف عشان بابا مش موجود ربنا يقدرنى وأبقى سند وضهر ليكى فى حياتك أنا عارف إنى مش هقدر أعمل اللى كان بيعمله بس اوعدك إنك أنتى وأمى ومراتى فى رقبتى ليوم الدين

وتابع قائلا: يا رب أقدر أبقى سند ليكوا كل سنة وأنتى جميلة كل سنة وأنتى نقيه كل سنه وانتي طيبة، وعلقت إيمي على الرسالة قائلة: ربنا يخليك ليا ياقلبي وروحي وعمري.

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يذكر أن إيمي وجهت رسالة إلى والدها الراحل في يوم ميلادها قالت فيها: كان نفسى تكون وسطينا السنه دى فى عيد ميلادى يابابا أنا وماما وعمر زى كل سنه وتقولى كل سنه وانتى طيبه يا حببتى وتاخدنى فى حضنك اللى هو واحشنى اوى اول مره ييجى عيد ميلادى واعرف يعنى ايه يتيم الأب يارب احتفل معاك بيه ف الجنه وعارفه انك حاسس بيا دلوقتى زى ما حسييت قبل ماتموت وقولتلى بلاش تعمليه السنادى ربنا يرحمك يانور عينى وقلبى من جوه.

ووجهت إيمي لوالدها الراحل رسالة جديدة فجر يوم أمس تمنت فيها الموت وقالت تعليقا على صورته بحسابها بموقع إنستقرام: بابا انت وحشتنى اوى بقا نفسى اجيلك اوى مش عارفه أعيش من غير حضنك ربنا يرحمك ويبرد قلبى يا رب .. مين حبيب بابا انا.

وردت عليها الفنانة هنا الزاهد قائلة: اطيب و اجمل واحد في الدنيا ربنا يرحمه.