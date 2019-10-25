رغم تعديه بالضرب عليها.. تصرف صادم لـ ريهانا تجاه حبيبها السابق

متابعة بتجــــــــــــرد: فاجأت النجمة العالمية ريهانا جمهورها بنشر مقطع فيديو عبر حسابها على موقع “إنستجرام” تروّج من خلاله لمنتجاتها التجميلية وتحديدًا طلاء الأظافر الجديد، وفي الخلفية أغنية لحبيبها السابق كريس براون، البالغ من العمر31 عامًا.

وبحسب موقع Hollywoodlife، فإن ريهانا لا زالت تبحث عن موسيقى “براون” في حياتها، وهو أمر مثير للاهتمام حقا.

وبمجرد نشرها مقطع الفيديو، أشاد البعض بطريقة العرض بينما، فيما اعتبرها البعض خيبة أمل لأنها بهذه الطريقة تعطي اهتمامًا لرجل كاد أن يقتلها قبل 10 أعوام.

من جانبه أعاد المغني كريس براون نشر فيديو RiRi عبر خاصية القصص المصورة على Instagram في 20 أكتوبر/ تشرين الأوّل، باستخدام الرموز التعبيرية المبتسمة مع القلوب.

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تجدر الإشارة إلى أنّه منذ نهاية شهر أيلول/سبتمبر، كان كريس يبدي اهتمامًا بشكل لافت للأنظار لحبيبته السابقة ريهانا، سواء بتعليقاته أو بتواجده الدائم عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها كانت عندما نشرت ريهانا إعلانًا ظهرت فيه بالملابس الداخلية بجانب مصباح، فعلق قائلاً: “أريد أن أكون المصباح”، واستخدم الرموز التعبيرية ذات الوجه الخجول.

وقال مصدر مقرب من المغنية لـ HollywoodLife حصريًا، أنّ كريس ما زال لديه بالتأكيد مشاعر لـ ريهانا، وقال المصدر: “كريس عندما يرى صورًا مثيرة لـ ريهانا، يمكنه فقط التفكير في أنه ينبغي أن يظلا معًا”.

من ناحية أخرى، أكدت ريهانا في مقابلة حديثة مع “فوغ” أنها على علاقة عاطفية مع صديقها حسن جميل، وقالت أنها “سعيدة جدًا” في الوقت الحالي، وحتى تفكر في الأطفال الآن، وهو بالتأكيد لم تقصد بحديثها كريس.