أول ظهور فني للفنان عبد المجيد عبد الله – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للفنانين محمد عبده وعبد المجيد عبد الله، يعود إلى العام 1983.

في الفيديو الذي نشرته إحدى الصفحات الخاصة بالطرب على “تويتر” ظهر محمد عبده وهو يقدم الفنان عبد المجيد عبد الله للجمهور على المسرح، وكأنه كان يتباناه فنيًا حينها للتأكيد على إيمانه بموهبته وإحتضانه له كفنان صاعد.

ويعدّ هذا الظهور هو الأول للفنان عبد المجيد عبد الله في مشواره الفني نحو الإحتراف.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال عبد المجيد عبد الله أغنية بعنوان “أطيح واقف” من كلمات رمز وألحان أحمد الهرمي، والتي طرحها بعد إلغاء مشاركته في ليلته الطربية في إطار موسم الرياض لأسباب صحية، ولكن إبنه ما لبث ان طمأن محبيه على أن والده بخير وأنه لن يبخل على جمهوره والوقوف على المسرح عندما يكون جاهزاً لذلك.