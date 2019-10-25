متابعة بتجــــــــــــرد: بمناسبة عيد ميلاد لينا إبنة الفنان احمد الفيشاوي 15، احتفلت والدتها هند الحناوي بعيد ميلادها مع مجموعة من الأصدقاء.
ونشرت هند الحناوي، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، مقطع فيديو من المناسبة وعلقت عليها “اليوم أنت 15 ملاكي، لقد عشت من أجلك ومعك لمدة 15 عامًا وأستطيع أن أقول إنها كانت أفضل 15 عامًا في حياتي، الصعود والهبوط والتحديات، كان كل يوم معك جمالًا خاصاً عيد ميلاد سعيد حبيبتي وحبي الوحيد”.
يشار إلى أن لينا الحناوي تعيش مع والدتها في لندن وتتلقى تعليمها في الخارج، وتعيش خلافات مع والدها الفنان أحمد الفيشاوي، بسبب امتناعه عن الإنفاق عليها والقيام بواجباته الأبوية تجاهها.
كانت هذه تفاصيل خبر طليقة أحمد الفيشاوي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.