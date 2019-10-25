طليقة أحمد الفيشاوي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: بمناسبة عيد ميلاد لينا إبنة الفنان احمد الفيشاوي 15، احتفلت والدتها هند الحناوي بعيد ميلادها مع مجموعة من الأصدقاء.

ونشرت هند الحناوي، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، مقطع فيديو من المناسبة وعلقت عليها “اليوم أنت 15 ملاكي، لقد عشت من أجلك ومعك لمدة 15 عامًا وأستطيع أن أقول إنها كانت أفضل 15 عامًا في حياتي، الصعود والهبوط والتحديات، كان كل يوم معك جمالًا خاصاً عيد ميلاد سعيد حبيبتي وحبي الوحيد”.

يشار إلى أن لينا الحناوي تعيش مع والدتها في لندن وتتلقى تعليمها في الخارج، وتعيش خلافات مع والدها الفنان أحمد الفيشاوي، بسبب امتناعه عن الإنفاق عليها والقيام بواجباته الأبوية تجاهها.