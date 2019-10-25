طليق الفنانة بوسي يكشف سبب اختفائها بعد منعها من السفر

متابعة بتجــــــــــرد: كشف الزوج السابق للفنانة بوسي، عن سبب اختفائها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، وذلك بعد صدور قرار رسمي بمنعها من السفر.

وأفصح فطين سعيد، طليق المغنية الشعبية المصرية، عن قيمة المبلغ الكلي للشيكات ‏المقدمة ضد بوسي، وهي ما يزيد على 30 مليون جنيه، بحسب تصريحاته لبرنامج “عرب وود”، المذاع على فضائية “روتانا”.

وكان النائب العام المصري، قد أصدر قرارين “390 و391″، ضد الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة ببوسي، يفيد بمنعها من السفر وعدم مغادرة البلاد.

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ويأتي قرار منع بوسي من السفر، بناء على الحكم النهائي الصادر ضدها بالحبس ثلاث سنوات، في جريمة إصدار شيك بمبلغ مليوني جنيه، بدون رصيد وهو واجب التنفيذ، بالإضافة إلى الحكم الغيابي الصادر من محكمة الهرم، بالحبس ثلاث سنوات و100 ألف جنيه كفالة، بسبب شيك بمبلغ 15 مليون جنيه.

وأضاف طليق بوسي لبرنامج “عرب وود”، أنها لجأت لأساليب غير شرعية لتسدد له الأموال التي اقترضتها منه طوال 10 ‏سنوات من العمل سويا، وأكد أنه تعرف عليها في بدايتها ولم تكن تملك سوى الملابس التي ترتديها.‏

وعلى الرغم من انتشار خبر إلقاء القبض على بوسي، فإنها نشرت عبر حسابها الخاص على موقع “إنستجرام” للتواصل الاجتماعي، صورا لها من لندن، ولم تعلق عليها‏.