فنانو ومشاهير لبنان ينتقدون كلمة عون.. "خطاب ضعيف ومونتاج سيئ"

لاقت كلمة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون التي ألقاها الخميس بشأن الوضع الراهن على الساحة، انتقادات عدة من نجوم الفن والمشاهير، ووصفوا خطابه بأنه "ضعيف وذو مونتاج سيئ، ولا يرقى إلى مطالب المتظاهرين".





وكان الرئيس اللبناني أبدى، في أول تعليق له منذ انطلاق حركات الاحتجاج، استعداده للقاء ممثلين عن المتظاهرين الذين يفترشون الساحات والشوارع احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية، للاستماع إلى "مطالبهم".

وشدد عون في كلمته على أن تغيير النظام لا يتم في الساحات بل من خلال المؤسسات الدستورية، مؤكداً للمتظاهرين أنه على استعداد للقاء ممثلين عنهم وفتح حوار بناء للوصول إلى نتيجة عملية وتحديد الخيارات التي تؤدي إلى أفضل النتائج.

من جانبها انتقدت المطربة اللبنانية إليسا عبر تويتر كلمة عون ووصفته بأنه بعيد عن شعبه، قائلة: "كنت مفكرتك بي الكل يا فخامة الرئيس. طلعت بعيد عن ناسك، ومش ناوي حتى تفكر بحل إذا قرّب عا صهرك! سماع صوت الناس فخامتك، والفساد منعرف وين ومين وكيف!".





وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تتوقع خطاباً يضاهي أهمية الثورة، إلا أن كلمة الرئيس اللبناني "زادت تمسك الشعب بالثورة والتغيير أكثر" بحسب وصفها.





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وأعرب الفنان اللبناني رامي عياش عن خيبة أمله في سماع استقالات كثيرة وحلول جذرية، قائلا: "كنت بتمنى إصدار أمر باستقالات كتيرة وطرد بالجملة".





وانتقد مغردون تحرك شكل الكتب خلف عون، ما يعني إيقاف البث وإعادة تشغيله بعد مدة، إلا أن المونتاج الضعيف للكلمة ووجود أكثر من زاوية تصوير كان وراء تغير وضع الكتب خلف الرئيس اللبناني.

قالت الإعلامية ليليان داوود عن ظهور الرئيس اللبناني في كلمة مسجلة: "رئيس غير قادر حتى على تسجيل كلمة، تسجيل مش مباشر، كيف له أن يدير دولة؟".





فيما سخرت مراسلة قناة «الجديد» حليمة طبيعة، التي اشتهرت عبر تغطية حرائق لبنان الأخيرة، من عملية المونتاج الضعيفة للكلمة، التي أظهرت العديد من الأخطاء خلال بثها.





من جانبها، قالت الفنانة أمل حجازي إن الرئيس عون من الأفضل له أن يكون إلى جوار أحفاده في منزله، خصوصاً أنه "مسن".



