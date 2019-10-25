هاني العمري يدعم الحراك الشعبي بـ “على دينك خليك “

Oct 25, 2019 أبدى الفنان هاني العمري دعمه ثورة الشعب اللبناني المستمرة منذ 8 ايام في وجه الفساد والفاسدين وأطلق أغنية “على دينك خلّيك” عبر صفحاته الخاصّة على مواقع التواصل الإجتماعي. وإستعان هاني بمشاهد حية من إعتصامات المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية والتي أظهرت توحد الشعب اللبناني ضد كل مظاهر الطائفية والانتماءات الحزبية متوحدين جميعهم تحت راية العلم اللبناني. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا







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