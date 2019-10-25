عماد تكشف أسباب مشاركتها في كليب "حبيبي يا ليل"

طرح المطرب المصري أبو، أحدث كليباته "حبيبي يا ليل"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، وذلك بمشاركة الفنانة تارا عماد التي قدمت بعض المشاهد التمثيلية، حيث تدور فكرة الكليب حول قصة مطرب يقع في حب راقصة باليه.

كشفت تارا تفاصيل مشاركتها في الكليب، عبر برنامج "MBC Trending"، موضحة أنها لأول مرة تشارك في فيديو كليب، لكن ما شجعها على خوض التجربة هو فكرة الكليب، نظرًا لكونها مختلفة وتشبه الفيلم القصير، وبالتالي بها فكرة وتمثيل ورقص وهو ما جذبها للغاية، لافتة إلى أنها تدربت على رقص الباليه لمدة 4 ساعات يوميا على مدار 3 أيام.

من جانبه، أشاد أبو بتارا عماد مؤكدأ أنها لا تجيد التمثيل فقط، بل عبقرية في الرقص أيضا، مشيرًا إلى أن فكرة الكليب تشبه "الحدوتة"، قائلا: "زمان كان المغنيين بيعملوا أفلام عشان يغنوا فيها أغاني بتاعتها..أنا بقى بعمل أغنية وبحاول اركبلها فيلم. بحب الحواديت".

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كواليس تصوير "أبو وتارا عماد" لكليب أغنية "حبيبي يا ليل"