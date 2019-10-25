هيفاء وهبي توجه رسالة مذيلة بـ"بصقة" إلى أحد متابعيها

وجهت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، رسالة مذيلة بـ"بصقة"، وذلك في مشادة كلامية بسبب السياسة والتظاهرات الجارية في لبنان، حيث علقت هيفاء الخميس، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، على كلمة الرئيس اللبناني، ميشال عون، لتقول له: "كنت متوقعة خطاب يضاهي أهمية الثورة معليش دولة الرئيس 2 مليون نسمة 8 أيام بالشارع وآخر شي بتطلع بتقول كلمتين مقطشين تقطيش ما زادوا شي غير تمسك الشعب بالثورة والتغيير اكتر واكتر!".

ولكن رد أحد المتابعين على هيفاء وهبي: يقال له فخامة الرئيس مش دولة الرئيس خليكي بالغناء والهز تبعك بعد ناقص تقولي ما عم لاقي شغل، حيث أثار رد المتابع غضب الفنانة اللبنانية، لترد عليه غاضبة: "سكّرلي تمّك، وإذا صعبة عليك تحترم حالك انقلع من عندي، رأيي وأنا حرة عبر عنه إلك عين تكتب هيك تويت بهيك ظروف؟ وعامل رتويت عندك عن الوجع وحرية التعبير؟ مشكلتك وطنية ولا شخصية معي أنا؟ اختلفنا عكل شي واتفقنا عحب بلدنا وتأييدنا للثورة تركت كل شي وجيت تقلل مرجلة عندي أنا! تفه!!".

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وأثار رد هيفاء وهبي على متابع حسابها على موقع التغريدات الشهير، تفاعلا بين عدد كبير من متابعيها، وفي سياق متصل، غردت هيفاء وهبي، الجمعة الماضية على الاحتجاجات والتظاهرات التي اجتاحت لبنان، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.

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وعبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، غردت هيفاء وهبي: ما في أحلى من الشعب اللبناني لما يكون إيد واحدة وشعاره واحد، بلا انتماء سياسي، حيث تجتاح مدن لبنان مظاهرات احتجاجية كبيرة، تطالب بإسقاط النظام، ورموز لبنان السياسيين، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

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