ابنة الفنان أحمد راتب تُعلن مواقف مؤثرة عنه وتؤكد أنه كان يبكي في الكواليس

كشفت ابنة الفنان احمد راتب، لمياء راتب، مواقف مؤثرة عن والدها الراحل وردت على انتقادات تدوينتها الأولى حول اصرار والدها على المشاركة في احدى المسرحيات رغم وفاة والده، كما تحدثت عن آخر لحظاته قبل وفاته. ابنة احمد راتب ترد على الانتقادات لمياء راتب روت لـ متابعيها على الفيسبوك عن مواقف والدها الانسانية وكفاحه لأجل فنه واسعادة وجمهوره ومن بينها اضطرار والدها الراحل الى المشاركة في مسرحية "الزيارة انتهت" وترك والده متوفيا في البيت وهو لم يغسّل بعد، ووذلك التزاما مع جمهوره، الا ان لمياء تلقت من المتابعين الكثير من الانتقادات حول تصرف والدها ما دفعها الى الرد بتدوينة ثانية.

وكتبت ردا على الانتقادات :" ذكرت في كذا مرة أن أبويا عندما توفى والده، إلتزم بالذهاب للمسرح لأداء دوره الكوميدي في مسرحية الزيارة انتهت، و هنا أشير إلى مدى إلتزامه أمام مسئوليته تجاه جمهور دافع فلوس تذاكر مسرح، الناس بقى تسيب كل دة و تمسك ف ازاي ساب ابوه لسة متوفي ف البيت و نزل المسرح".

واوضحت قائلة :"هوضح عشان الناس المريضة تهدى، أولاً هو كان بيشتغل بالتمثيل مش بيلعب بيه فـ دي مسئوليته، هل تعلموا أن والده توفي ليلاً و كان سيدفن صباحاً ؟ هل تعلموا أنه بعد كل مشهد كان يخرج يبكي في الكواليس ثم يجمع رباطة جأشه و يخرج على خشبة المسرح مرة أخرى ليضحك الناس؟بطلوا تزايدوا على فخري بأبويا لأن أصلا تقديركوا له كممثل لا يمت بصلة لإمتناني بأبوته و إنسانيته التي لن أرى مثلها في حياتي مرة أخرى".

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اما في تدوينتها الأولى، فتحدثت لمياء راتب عن العديد من المواقف الانسانية لوالدها وكفاحه في الحياة، فكتبت قائلة :"اسمحوا لي أسرد لكم مواقف بسيطة نفسي الناس كلها تعرفها عن أبويا الله يرحمه.. بابا أول لما اتجوز ماما كان لسه مش معروف ومش بيشتغل بالتمثيل بشكل منتظم، كان بيروح مبنى الإذاعة يفضل قاعد من 9 الصبح لحد الليل عشان لو حد طلب أداء صوتي يعمله و ياخد عليه 2 جنيه".

وتابعت: "مشهد نزوله البحر بالليل في فيلم جزيرة الشيطان كان متصور في شرم الشيخ في شهر كانون الأول/يناير، وقت عرض مسرحية الزيارة انتهت، ترك والده متوفيا في البيت لم يغسّل بعد، وذهب لعرض الدور المسرحي والالتزام بمسؤوليته (الدور كان كوميدي)، ووقت عرض مسرحية الزعيم وفي طريقه للمسرح، توقفت الحركة المرورية تماما وذهب للمسرح مشيا على الأقدام من ميدان الرماية حتى مسرح الهرم".

وأضافت لمياء: "أبويا توفي ولم يترك لنا حتى فاتورة تليفون متأخرة أو دين غير مدفوع، مرة كان قاعد في النادي وجت عصفورة مش شايفة الباب الزجاج خبطت فيه وقعت على الأرض، جابها البيت وفضل يراعيها لحد لما قدرت تطير، وكان بيشتري خس مخصوص ويحوش الورق بتاعه عشان أختي تديه للسلحفاه بتاعتها تاكله".

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وكشفت لمياء طارق في سياق حديثها عن آخر ما فعله والدها قبل وفاته وقالت: "لما كان يجيبلي حاجة بحبها (حتى لو كيلو برتقال) لازم ياخدني من ايدي يوريها لي عشان يشوف الفرحة في عيني، وآخر حاجة بابا عملها في البيت (في قمة ألمه وقبل وفاته بخمس أيام، وفي وقت انتظار عربة الإسعاف) قبل ذهابه إلمستشفى مباشرة، غسل وقطع تفاحة لحفيده حمزة لمجرد إنه قال قدامه عايز تفاحة".

واختتمت تدوينتها قائلة : "أبويا قبل ما يتوفى بأسبوع كان واقف بيمثل على المسرح!!".

يشار الى ان الفنان أحمد راتب، توفي في 14 ديسمبر 2016 عن عمر ناهز الـ67 عاما، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

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