شكرا لقرائتكم خبر عن موسم شتاء ساخن.. 5 مسلسلات فى بلاتوهات التصوير تنتظر العرض 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الموسم الشتوى الدرامى 2020، سيصبح موسمًا ساخنًا، خاصة أن هناك 5 مسلسلات دفعة واحدة جارٍ تصويرها مُنتظر عرضها خلال الأسابيع القليلة المقبلة بالتزامن مع بدء فصل الشتاء، تتنوع ما بين الأكشن والدراما الاجتماعية والرومانسية والحقبات الزمنية، ويستعد صناعها حاليًا للبدء فى تصويرها وتأتى المسلسلات كالتالى:

مسلسل "الأخ الكبير"، بطولة النجم محمد رجب وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، ويشارك فى بطولته هبة مجدى عبير صبرى، ومحمد عز، وآخرون، إخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل النجمة القديرة "ماجدة زكى"، حيث تعمل شركة سينرجى على قدم وساق للانتهاء من كل تفاصيل المسلسل، حيث استقرت الشركة على مخرج العمل ومن المقرر أن يوقع رسميًا خلال الأيام المقبلة، استعدادًا للتعاقد مع الممثلين المشاركين حسب الترشيحات.

مسلسل النجم "أحمد صلاح حسنى"، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة، من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سيمير فرج، حيث بدأ فريق العمل فى معاينة أماكن التصوير، وتحديد قائمة باسماء الممثلين للتعاقد معهم والإعلان عن كل التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

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مسلسل "حواديت الشانزلزيه"، بطولة النجوم إياد نصار وإنجى المقدم، وأوشك فريق العمل على الانتهاء من تصوير المسلسل، إذ يتبقى 5 أيام وينتهى تصوير المسلسل بشكل كامل، ويشارك فى بطولته مى سليم، وإدوارد، وعدد كبير من الفنانين، إخراج مرقس عادل.

مسلسل "بلا دليل" بطولة خالد سليم ودرة، وبدأ عرض أولى حلقات أمس الاثنين، على شاشة CBC، ورغم عرضه إلا أن ما زال فريق العمل يصور باقى حلقات المسلسل، الذى تدور أحخداثه فى 45 حلقة، من إخراج منال الصيفى، ويشارك فى بطولته إسلام جمال، ونيقولا معوض، وعدد من الفنانين، إنتاج شركة "سينرجى".