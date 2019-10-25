شكرا لقرائتكم خبر عن عودة عرض فيلم Once Upon a Time in Hollywood بأمريكا بعد تعديل نسخته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فيلم "Once Upon a Time in Hollywood" للمخرج كوينتين تارانتينو إلى دور العرض من جديد، ولكن بعد إضافة 10 دقائق إلى أحداثه، حسبما نشر موقع "usatoday"، وبالتالي ستصل مدة الفيلم إلى حوالى الـ 3 ساعات.

وأعلنت شركة Sony Pictures أن الفيلم المعاد إنتاجه من جديد "Once Upon a Time in Hollywood" سيطرح في حوالى 1000 دور عرض بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا ابتداء من اليوم.

ويعد فيلم "Once Upon a Time in Hollywood" واحدًا من أنجح الأفلام الأصلية لهذا العام، حيث تكلف الفيلم 90 مليون دولار، وحقق إيرادات وصلت إلى 368 مليون دولار إجماليا من حول العالم.

كما أنه من المتوقع أن يكون الفيلم من بطولة ليوناردو دي كابريو وبراد بيت من أبرز منافسي الأوسكار، كما نشر الموقع،

وتدور أحداث الفيلم فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

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ويركز الفيلم على سلسلة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة، وكانت وقتها حامل فى شهرها الثام.

ويشارك فى بطولة الفيلم كل من براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.