نبيل الحلفاوي يعرض حلًا لأزمة شارة قيادة المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على أزمة شارة قيادة المنتخب الوطني لكرة القدم.

وكتب الحلفاوي: "كتبت سابقا أن قيادة الفريق لا يجب أن ترتبط بالأقدمية ولا بالأكثر نجومية بل بمن تتوفر فيه صفات القيادة وثقة ومحبة زملائه (حسام غالي كان مثالا)".

وتابع الحلفاوي: "ولكن.. ما دامت القاعدة هي الأقدمية فيجب الالتزام بها إلى أن تصادف لاعبا هو الأقدم يتنازل عنها راضيا تاركا المجال للاختيار".

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وكان مصدر من داخل المنتخب المصري لكرة القدم كشف أن الفترة الماضية شهدت جلسة بين محمد بركات، مدير المنتخب، وأحمد فتحي قائد المنتخب، ظهير أيمن فريق الأهلي.

وأوضح المصدر لـ"الخليج 365" سبب الاجتماع؛ بأن بركات طالب قائد المنتخب أحمد فتحي بمنح شارة القيادة لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، خلال المعسكر المقبل.

وعلى الرغم من العلاقة المميزة بين لاعب الأهلي وصلاح، شدد المصدر أن فتحي رفض طلب بركات؛ إذ يرى فتحي أنه الأحق بشارة قيادة المنتخب خاصة بعد مسيرته مع الفراعنة".

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