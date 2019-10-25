عبد الرحيم كمال: هذا الجيل هو الأهم في السينما المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" تدوينة يعلن بها الجيل الأفضل في السينما المصرية من وجهة نظره. وكتب "كمال في تدوينته: "بالمتابعة البسيطة لنجوم السينما -الرجال بالذات- هيفضل جيل عادل إمام ونور الشريف وأحمد زكي ومحمود ياسين ومحمود عبدالعزيز هو الجيل الألمع والأشطر في الأجيال السابقة والحالية". يُذكر أن السيناريست عبد الرحيم كمال تعاون مع الفنان محمد رمضان في مسلسل "زلزال" والذي عُرض في شهر رمضان الماضي، من إخراج إبراهيم فخر.

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