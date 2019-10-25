شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيى حفلا غنائيا في الكويت.. اعرف تفاصيله والان مع التفاصيل

تحيى النجمة المصرية أنغام، حفل غنائى يوم الخميس 14 نوفمبر فى دولة الكويت، ويشاركها الغناء الفنان وائل جسار، ونشرت "أنغام" صورة لبوستر الحفل، عبر حسابها على تويتر، وعلقت عليه قائلة :" جمهورى الراقى فى الكويت فى انتظاركم يوم 14 نوفمبر ".

وعلى الجانب الآخر، تحيي أنغام حفل غنائى بمهرجان الموسيقى العربية الـ28 داخل دار الأوبرا المصرية يوم 6 نوفمبر على المسرح الكبير ، ونفدت تذاكر الحفل بعد طرحها بساعتين، ويعد من أقوى حفلات المهرجان والذى يصاحبها أوركسترا المايسترو هانى فرحات .