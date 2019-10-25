شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد ممنوع من ترك المغرب.. وتحذير شديد اللهجة بعدم التحدث للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم خروجه من السجن، ووضعه قيد التحقيقات فى قضيته الشهيرة المتهم فيها بالتحرش من فتاة فرنسية، إلا أن المطرب المغربى سعد لمجرد، ما زال يحظى بشعبية كبيرة فى الوطن العربى، وتستمر أغانيه فى حصد ملايين المشاهدات، وأخرهم أغنية "إنساى" بمشاركة الفنان المصرى محمد رمضان، والتى حققت 173 مليون مشاهدة.

وعلى هامش تلك القضية، قال مصدر مقرب من المطرب لـ"الخليج 365" إن سعد لمجرد ممنوع من التحدث لوسائل الإعلام والصحافة بقرار صارم من المحكمة الفرنسية، خاصة أن القضاء الفرنسي أبلغه بلهجة شديدة الصرامة بعدم الحديث مع أى شخص فى تلك القضية أو تصريح قد يضر به فى حيثيات القضية التى أفرج عنه بكفالة مؤقتة، بالإضافة إلى عدم التحدث مع الصحافة عن أعماله الفنية، لحين الانتهاء من تلك القضية، كذلك عدم السفر لأى دولة عدا بلده المغرب.

وكانت قد ألقت السلطات الفرنسية القبض على المغنى سعد لمجرد سبتمبر قبل الماضى، حيث أعلن القضاء الفرنسى رسميًا إعادته للحبس مرة أخرى، على خلفية نفس قضية الاغتصاب التى خرج منها بكفالة 150 ألف يورو، لكن يبدو أنها لم تكن كافية لحصوله على البراءة، ويواجه تهمة اغتصاب جديدة إلى جانب تهمة لورا، وهى التى دفعت المحكمة إلى وضعه مجددًا فى السجن رهن الاعتقال الاحتياطى بانتظار البتّ فى القضية.