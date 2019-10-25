شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحه فى تجسيد الأب الحنون بـ"نصيبى وقسمتك"..محسن صبرى: ماكنتش بمثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الفنان القدير محسن صبرى إشادات واسعة الصدى، خاصة بعد الشخصية التى قدمها فى الحكاية السابعة من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" تحت عنوان "حبيبتى من تخون"، وشارك فى بطولتها ميرنا نور الدين وطارق صبرى وسلوى عثمان، لاسيما أن تلك الحكاية عبرت عن قيمة الأب فى حياة الأبناء، وقدرته على حماية أولاده والحنو عليهم فى أقصى الظروف.

وقال محسن صبرى لـ"الخليج 365" أشعر بسعادة بالغة من ردود الأفعال عن الشخصية التي قدمتها في حبيبتي من تخون، مشيرًا إلى أن الشخصية كانت ثرية بحنان وقوة الأب في التعامل مع الأزمات التي تخص أبناءه، رغم أنها ظروف قاسية وتقسم الظهر، إلا أن الكاتب عمرو محمود ياسين وظفها ببراعة على الورق، وتوفيق الله عز وجل جعل تلك الشخصية تمس قلب الجمهور.

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وأضاف صبري أنه صب تركيزه فى الشخصية التى تتضمن العديد من التفاصيل وسط الظروف الصعبة، وكيفية التعامل مع أزمة كبيرة تتعرض لها ابنته الكبرى، موضحًا إلى أن أحساسه وقت التصوير كان إحساس "الأب" حقيقيًا، وهو ما جعل الحمهور يتفاعل بشكل مختلف .

حبيبتى من تخون" هى السابعة فى حكايات الجزء الثالث من "نصيبى وقمستك" وعرضت خلال الأيام الماضية على شاشة قناة on e، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج سينرجى وأحمد عبد العاطى، وبطولة طارق صبرى، ميرنا نور الدين، انجى خطاب، سلوى عثمان، ندى عادل، مصطفى منصور، منة بدر تيسير، باهر النويهى وتناقش الحكاية مساوئ السوشيال ميديا فى حياتنا الاجتماعية وكيف تسبب في تدمير حياة الأشخاص.