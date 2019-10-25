- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الفنانة بشرى عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة من المطار مع أبطال المنتخب المغربي لتنس البادل.
وكتبت بشرى: أثناء الانتظار نتواصل، سعيدة بالتعرف على محمود وناصر أبطال منتخب المغرب لتنس البادل، لعبة ممتعة زي ما قالوا".
وكانت بشرى أعلنت تعطل الطائرة التي كانت تستقلها لحضور حفل افتتاح مهرجان فالنسيا لأفلام البحر المتوسط.
مهرجان فالنسيا لأفلام البحر المتوسط بأسبانيا، يقام في الفترة من 24 أكتوبر إلى 3 نوفمبر القادم، ويخصص هذا العام سلسلة أفلام تتناول أعمال أهم المخرجات المصريات المعاصرات، وهم، كاملة أبو ذكري، ساندرا نشأت، أيتن أمين، مريم أبوعوف، هالة خليل، هالة لطفي، أمل رمسيس.
وتهدف سلسلة أفلام المخرجات المصريات منح المجال لجيل جديد من مخرجات يتناولن الحياة اليومية للمرأة وتهدف سلسلة أفلام المخرجات المصريات منح المجال لجيل جديد من مخرجات يتناولن الحياة اليومية للمرأة المصرية، وأفلامهن تحولت إلى أحد العناصر الأساسية في الخطاب النسوي بمصر.
كانت هذه تفاصيل خبر بشرى مع أبطال منتخب المغرب.. هذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.