شاهد.. فيفي عبده: انا الاعلى مشاهدة على انستغرام

كتب امير فتحي في الجمعة 25 أكتوبر 2019 05:54 صباحاً - أكدت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده انها الاعلى مشاهدة بين النجمات العربيات على موقع انستغرام.

كلام فيفي عبده، جاء خلال مقابلة صحافية، حيث اجابت على سؤال عن عدد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قالت “عندي كثير قوي بس الحقيقة اتاخد منى مش عارفة ازاي” واضافت “على انستغرام انا تقريبا الاعلي نسبة مشاهدة”.

يذكر ان فيفي عبده يتابعها خمسة ملايين ونصف على انستغرام وتحظى فيديوهات الرقص التي تنشرها باستمرار بنسبة مشاهدة تتخطى النصف مليون في معظم الاحيان.