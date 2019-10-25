كتب امير فتحي في الجمعة 25 أكتوبر 2019 05:54 صباحاً - أكدت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده انها الاعلى مشاهدة بين النجمات العربيات على موقع انستغرام.
كلام فيفي عبده، جاء خلال مقابلة صحافية، حيث اجابت على سؤال عن عدد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قالت “عندي كثير قوي بس الحقيقة اتاخد منى مش عارفة ازاي” واضافت “على انستغرام انا تقريبا الاعلي نسبة مشاهدة”.
يذكر ان فيفي عبده يتابعها خمسة ملايين ونصف على انستغرام وتحظى فيديوهات الرقص التي تنشرها باستمرار بنسبة مشاهدة تتخطى النصف مليون في معظم الاحيان.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فيفي عبده: انا الاعلى مشاهدة على انستغرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.