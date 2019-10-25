​منى زكي: "ضهري اتكسر فنيًا بعد وفاة الفنان أحمد زكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة منى زكي، إنها شعرت بعد وفاة الفنان أحمد زكي أن "ضهرها اتكسر على المستوى الفني".

وأضافت خلال حوارها مع برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه المذيعة إنجي علي عبر أثير إذاعة "نجوم إف إم": "أنا كنت لا شيء وهو كان مؤمن بيا هو وأستاذ شريف عرفة وأستاذ وحيد حامد في فيلم (اضحك الصورة تطلع حلوة)، استنوني وقت كبير بعد حادثة ضهري تقريبًا 11 شهر".

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وتابعت: "لو أحمد زكي كان صغير في السن كنت أكيد هحب الراجل ده. كان بيتكلم عن الفن بعشق كأنه عشيقته، كل تفصيلة في الفن بيحبها، كان بيشع حنية وطيبة غير عادية، تعدي من جنبه تحسي فيه دفا غير طبيعي".

وعن سناء جميل، قالت "كانت مبهرة كنت بنبهر بأداءها، وعلى المستوى الإنساني دمها خفيف ودوغري جدًا".

وأشارت إلى أن المخرج محمد خان، لم يكن مقتنعًا في البداية بأنها تصلح لأداء شخصية جيهان السادات زوجة الرائيس الراحل محمد أنور السادات، وهو ما جعلها تخضع لاختبار أداء 3 مرات، قبل أن يوافق على منحها الدور.