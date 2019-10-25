محمد رمضان: أتفاوض على حفل باستاد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الفننان محمد رمضان، إن نجاح أغنية "إنساي" سببه اختيار لحن جيد وكلمات بها طاقة إيجابية وهذا هو المطلوب من الفنان.

وأضاف الفنان محمد ررمضان في تصريحات لبرنامج "عين" أن الفن هدفه الترفيه والتسلية ويعطي حافزًا لأن نوع الأغاني التي يقدمها أغانٍ تحفيزية.

وتابع رمضان: "حفلاتي القادمة في الرياض والقاهرة آخر شهر أكتوبر وأتفاوض عى إقامة حفل باستاد القاهرة".

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ويعود الفنان محمد رمضان للتعاون من جديد مع المخرج محمد سامي في مسلسله الجديد "البرنس" المنتظر عرضه في رمضان المقبل.

"البرنس" من إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي وتأليف وإخراج محمد سامي.

ويبدو أن محمد رمضان قرر العودة للتعامل مع المخرج محمد سامي بعد النجاح الكبير الذي حققاه معا منذ سنوات في مسلسل "الأسطورة"، الذي حصد مشاهدة عالية جدا رغم كل الانتقادات التي وجهت له بدعوى تمجيد مشاهد العنف والبلطجة وتقديم نماذج سيئة للأبطال تؤثر سلبا في الشباب.