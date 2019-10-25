محمد سامي: "موهوبين مصر العظماء سيبوني أقعد مع عائلتي في سلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان محمد سامي عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، تدوينة يعلن بها جديد كاستينج مسلسله "البرنس".

وكتب سامي: "أرجو من جميع الموهوبين اللي غير نقابيين مايبعتوليش رسايل ولا يتصلوا بيا لأنهم بيضيعو وقتهم ووقتي على الفاضي لأني بحترم نقابة المهن التمثيلية وقرارات نقيبها ومجلس الإدارة، أما بالنسبة للسادة النقابيين فلم أنتهِ من السيناريو حتى الآن وأي مكالمات أو رسايل مش هتكون مفيدة وحتى بعد ما اخلص هتكون الأوديشنز عن طريق كاستنج دايركتور، موهوبين مصر العظماء أرجوكم سيبوني أقعد مع عائلتي في سلام وهدوء".

Advertisements

ويعود الفنان محمد رمضان للتعاون من جديد مع المخرج محمد سامي في مسلسله الجديد "البرنس" المنتظر عرضه في رمضان المقبل.

"البرنس" من إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي وتأليف وإخراج محمد سامي.