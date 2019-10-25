محمود البزاوي يحيى ذكرى ابن شقيقه الشهيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان محمود البزاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يحيي بها ذكرى استشهاد ابن شقيقه.

وكتب البزاوي: "النهاردة ٢٥ أكتوبر الذكرى الرابعة لاستشهاد أحد أبطال عملية حق الشهيد في سيناء ابن أخويا الشهيد البطل هشام مصطفى البزاوي، اللي ربنا كرمه بالشهادة و كرمنا كلنا كعيلة بالفخر والعزة.. ألف رحمة و نور عليك يا حبيبي".

واستشهد هشام مصطفى البزاوى، 27 عاما، أثناء عملية قادها عشماوى فى منطقة الواحات الغربية، خلال شهر أكتوبر عام 2017، وأسفرت عن استشهاد 16 عسكريا آخرين.