تفاصيل مشاركة "سيدة البحر" في مهرجان أيام قرطاج السينمائي

يشارك الفيلم العربي " سيدة البحر " في مهرجان أيام قرطاج السينمائي، ليكون العرض العربي الأول للفيلم بعد مشاركته في العديد من المهرجانات العالمية، يعرض فيلم " سيدة البحر " ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة في مهرجان أيام قرطاج السينمائي. الروائية الطويلة في مهرجان أيام قرطاج السينمائي. يشار أن فيلم " سيدة البحر " تدور أحداثه حول فتاة تقرر تحدي أسرتها وتقاليد قريتها التى تقرر تقديم الأناث Advertisements لمخلوقات غريبة تعيش في المياة، الفيلم من إنتاج شركة إيمج نيشن أبوظبي وهو من تأليف وإخراج شهد الأمين. لمخلوقات غريبة تعيش في المياة، الفيلم من إنتاج شركة إيمج نيشن أبوظبي وهو من تأليف وإخراج شهد الأمين. الجدير بالذكر إن فيلم " سيدة البحر " للكاتبة والمخرجة السعودية شهد الأمين قد حصل على جائزة فيرونا ضمن مسابقة أسبوع النقاد من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

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