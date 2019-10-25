بالفيديو.. تفاصيل حفل فيروس باند الأول بساقية الصاوي

أحيا باند فيروس حفله الروك الأول في ساقية الصاوي الزمالك. وقدم فيروس من خلاله باقة لامعة من أغاني الفرقة العالمية ميتاليكا، ومنها: "seek and destroy"، "outta my head"، "fade to black"، بالإضافة إلى بعض أغانيهم الأصلية، وأغاني آخرى لفرق الروك العالمية الشهيرة، والتي تفاعل معاها الجمهور بشكل كبير. "outta my head"، "fade to black"، بالإضافة إلى بعض أغانيهم الأصلية، وأغاني آخرى لفرق الروك العالمية الشهيرة، والتي تفاعل معاها الجمهور بشكل كبير. Advertisements يذكر أن فيروس باند تأسس في عام 1992، تأسس على يد مصطفى ميتو، وتامر يونس "جيتاريست"، ثم انضم عمرو مدحت "مغني الفرقة"، و باتريك خليل "الدرامرز".

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