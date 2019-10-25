صور.. فيروس يتألق بأغاني ميتاليكا لأول مرة في الصاوي

احتفل باند فيروس الليلة مع جمهوره، لأول مرة على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي الزمالك. وشهدت الساقية الليلة واحدة من أجمل حفلات الروك وذلك وسط حضور مئات الأشخاص من محبين أغاني الروك. الأشخاص من محبين أغاني الروك. وتألق فيروس بباقة لامعة من أغاني الفرقة العالمية ميتاليكا، ومنها: "creeping death"، "justice medley"، "king nothing"، "void"، "one، "master of puppets"، "sad but true". nothing"، "void"، "one، "master of puppets"، "sad but true". يذكر أن فيروس باند تأسس في عام 1992، تأسس على يد مصطفى ميتو، وتامر يونس "جيتاريست"، ثم انضم عمرو مدحت "مغني الفرقة"، و باتريك خليل "الدرامرز". Advertisements

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