موجز "الفن"- أحمد فهمي يتجه للإغراء.. وسارة نخلة تخضع لعملية جراحية بسبب "نملة"

ميرنا وليد - بيروت - أحمد فهمي يتجه للإغراء و سارة نخلة تخضع لعملية جراحية بسبب "نملة" موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية هذا رأي قراء موقع "الفن" حول هوية مقدمة حفل ملكة جمال لبنان لعام 2019 إستفتاء "الفن": أي ممثل تفضلون تمثيله ظافر العابدين أو تيم حسن؟ سارة نخلة تخضع لعملية جراحية بسبب "نملة" أحمد فهمي ينشر صورة من حوض الاستحمام ويقول:بفكر اتجه للإغراء خاص الفن- عمار شلق مخرجاً لمسلسل "سر وقدر" خاص الفن- جورج وسوف ينفي مشاركته في التظاهرات.. وهذا موقفه من الثورة إعلامية خليجية تثير الجدل بطلبها إقامة مكان للعب الأطفال في المساجد المزيد المزيد

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