ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة والإعلامية وال​لبنان​ية ​ريتا حرب​ في تظاهرات لبنان، إلا أنها تعرضت لحرق برجلها.

وفي الوقت نفسه يصادف عيد ميلاد ريتا في هذه الفترة، فتحدثت عن هذه المواضيع في حديث خاص لموقع "الفن"، وقالت: "لم أستطع الوصول بالسيارة للتظاهرة فإستعنت بالدراجة النارية وللأسف حرقت رجلي أثناء ركوبي الدراجة.

وأضافت حرب: "أول يوم لم أكترث جداً، لكن بعد يومين التهبت وكنت موجوعة جداً فزرت المستشفى وكان حرق درجة ثانية فاعطوني أدوية، وقد صادف باليوم نفسه عيد ميلادي فزارني عدد كبير من الأصدقاء وعيدي هذا الشهر تزامنا مع ثورة تشرين، وأنا بطبعي ثورجية رغم ـني أحاول أحياناً تهدئة نفسي".

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- ريتا حرب تروي قصة تعرضها لحرق في تظاهرات لبنان وهذه رسالتها بعيد ميلادهاتقلا شمعون للفن:... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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