كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد نجاح "نصيبي وقسمتك".. عمرو محمود يس يكشف عن حكايات المسلسل الأقرب إلى قلبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الإعلامية آيات أباظة، زوجة الفنان والمؤلف عمرو محمود يس، أنه يبذل مجهودًا كبيرًا في مسلسل "نصيبي وقسمتكط.

وسألت الإعلامية منى الشاذلي، عمرو محمود يس، خلال استضافته وأسرته في برنامج "معكم"، عن أكثر الحكايات المقربة إلى قلبه في المسلسل، حيث اختار من جانبه، مجموعة من الحكايات، ومنها: دخلة صيف، حب في العناية، حبيت بدر في تمامه، شكرا يابني ادمين، مهرجان التسول وغيرها.

يذكر أن عمرو محمود ياسين، حل وأسرته ضيوفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي" مساء أمس الخميس، من تقديم الإعلامية منى الشاذلي المذاع على شاشة CBC.