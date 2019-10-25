كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد نجاح "نصيبي وقسمتك".. عمرو محمود يس يكشف عن حكايات المسلسل الأقرب إلى قلبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وسألت الإعلامية منى الشاذلي، عمرو محمود يس، خلال استضافته وأسرته في برنامج "معكم"، عن أكثر الحكايات المقربة إلى قلبه في المسلسل، حيث اختار من جانبه، مجموعة من الحكايات، ومنها: دخلة صيف، حب في العناية، حبيت بدر في تمامه، شكرا يابني ادمين، مهرجان التسول وغيرها.
يذكر أن عمرو محمود ياسين، حل وأسرته ضيوفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي" مساء أمس الخميس، من تقديم الإعلامية منى الشاذلي المذاع على شاشة CBC.
نجاحه في "نصيبي وقسمتك"
جدير بالذكر أن عمرو محمود يس نجح في تقديم حكاية ناجحة في مسلسل نصيبي وقسمتك والذي حقق نسب مشاهدة عالية، خلال الثلاثة أجزاء.
أحداث الملسسل
ودارت أحداث الجزء الثاني فى 45 حلقة، تضمنت 9 حكايات عن قضايا المرأة كل حكاية تقوم ببطولتها نجمة ويتم تناولها فى 5 حلقات، قام ببطولة الحكايات كلا من درة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مى سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيرى عادل، هنا شيحة وإخراج مصطفى فكرى، أكرم فريد، رامى رزق الله، أحمد صالح، سيف يوسف.
أما عن الجزء الأول، فقد تم تناوله خلال 45 حلقة وناقش علاقة الرجل بالمرأة، والمشاكل التي تحدث بينهما، وقام ببطولته هاني سلامة بمشاركة عدد آخر من النجوم.