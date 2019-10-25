كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منه فضالي تكشف أكثر أدوار تفتخر بها.. وتصرح: هذه أعمالي القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت الفنانة منة فضالي خلال بأنها تتمني أن تمثل أدورًا كثيرة ومختلفة مثل تجسيد شخصية المناضلة الراحلة "جميله بوحيرد" والعالمة الراحلة "سميرة موسى".

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية شيرين حمدي، في برنامج "ON Set": "في ناس كل شويه لما أقولهم الحاجات دي (بيكشوا مني") لأني نفسي أعمل حاجات في (السي في) بتاعي تمثيل كتير ومايبقاش فيها طابع انك طالعه شكلك حلو وبس".

وتابعت حديثها:" أنا مابحبش كده أحب أكون بشكل مختلف ونفسي أعمل حاجات مختلفة زي واحدة مجنونة مثلا أو واحدة مشوهة، أنا حد هايبر وبحب شغلي جدا وبطلع منه اللي أنا عايزاه".

أكثر الأدوار التي تعتز بها

وعن سؤالها بأكثر الأدوار التي تفتخر بها جاوبت، قالت ادوار كتير زي "الملك فاروق" و"وش تاني" و"الاكسلانس" و"سلسال الدم" "وقيد عائلي" وأعمال أخرى افتخر بها.

أعمالها القادمة

وعن أعمالها القادمة صرحت: "عندي فيلم ومسلسل بجهز لهم".

آخر أعمالها

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جدير بالذكر أن أخر أعمال منة فضالي الفنية مشاركتها في مسلسل "قيد عائلي"، وشارك في بطولة المسلسل كلاً من نضال الشافعي، ميرهان حسين، عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، دينا فؤاد، كارولين عزمي، صلاح عبدالله، سيمون، دنيا عبد العزيز، صبري فواز وآخرون، والمسلسل من تأليف محمد رجاء، وميشيل نبيل، ومن إخراج تامر حمزة، والذى تم عرضه مؤخرًا على شبكة قنوات "دي إم سي".

مشاركاتها السينمائية

وفي السينما، فتصور منة فضالي حاليًا مشاهدها في فيلم "ماكو" هو أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاه من قصة حقيقية، وهي قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد في رحلة في أعماق مياه البحر الأحمر، في مكان مليء بالذكريات.

تحضيرها للمشاركة في عمل سوري

ويشارك منة فضالي في بطولة العمل السورى قصى خولى، ناهد السباعى، منة فضالى، خالد أنور، سارة الشامى، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.