شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل The Moodys فى ديسمبر المقبل ..اعرف حكايته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة Fox عن مسلسلها الجديد The Moodys، الذى سيبدأ طرح أولى حلقاته يوم 4 ديسمبر المقبل، بـ 3 حلقات فقط، وسيعرض على ثلاث ليالى متتالية، وهو من بطولة دينيس ليري وإليزابيث بيركنز، فرانسوا أرنو، وتشيلسي فري، وجاي باروخيل.

وتدور أحداثه حول دان مودي الذى يعود إلى المنزل لقضاء عيد الميلاد مع عائلته المختلة وظيفياً، حتى تتصاعد الأحداث بعدها فى إطار تشويقى، حسبما نشر موقع " Tv Series Finale ".

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كما طلبت شبكة FOX تسع حلقات إضافية من مسلسل Prodigal Son، ليصل مجموع حلقات الموسم الأول إلى 22 حلقة، مسلسل Prodigal Son من بطولة توم باين ومايكل شين وبيلامي يونج، لو دياموند فيليبس، أورورا بيرينو، فرانك هارتس، هالستون سيج، وكيكو أجينا.

ويدور مسلسل Prodigal Son حول مالكولم برايت (باين) هو عالم نفسي جنائي غير عادي يعرف كيف يفكر القتلة وكيف تعمل عقولهم، في التسعينيات من القرن الماضي، حيث كان والده الدكتور مارتن ويتلي (شين) قاتلًا سيئ السمعة يدعى "الجراح" قتل 23 شخصًا على الأقل، ونظرًا لأن القتل هو "عمل عائلي"، يستخدم مالكولم عبقريته من أجل مساعدة شرطة نيويورك على حل الجرائم ووقف القتلة. وهو يعمل إلى جانب جيل أرويو (فيليبس)، واثنين من رجال المباحث دانيويل باول (بيرينو) وجيه تي تارميل (هارتس)، حسبما نشر موقع "Tv Series Finale".

وبلغ متوسط الجزء الأول من الموسم الأول لـ Prodigal Son على قناة فوكس 0.98 في الفئة الديموجرافية من 18 إلى 49، 3.97 مليون مشاهد.