شاهد.. مي العيدان تطالب الكويتيين بالبصق على كل من يترحم على صدام حسين!

كتب امير فتحي في الجمعة 25 أكتوبر 2019 03:00 صباحاً - شنت الاعلامية الكويتية مي العيدان هجوما على المذيع العراقي بكر خالد وذلك بسبب ترحمه على الرائيس العراقي الراحل صدام حسين.

وقالت مي العيدان، خلال حلقة الامس من برنامجها “كشف حساب”، أن بكر خالد لم يحافظ على مشاعر الكويتيين بسبب ترحمه على الراحل صدام حسين والذي وصفته بـ “الجيفة”.

وتابعت مي العيدان “انا اطالب اي كويتي يشوفه نسمعه يترحم على صدام ابصق في وجهه اهانة اهانة الذي يحترمنا نحترمه واللي يغلط علينا ندوس على راسه”.