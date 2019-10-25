بليك ليفلى تحتفل بعيد ميلاد زوجها ريان رينولدز.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

حرصت النجمة والممثلة الأمريكية بليك ليفلى، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها النجم والممثل العالمى ريان رينولدز، الذى أتم عامه الـ43 حيث حرص العديد من النجوم والنجمات على مشاركته تلك المناسبة مثلما حصل مع سلمي حايك وغيرها.

ونشرت النجمة العالمية بليك ليفلى، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ظهرت فيها إلى جانبه وداعبته فيها على طريقة حركته الذى اشتهر بها خلال فيلمه The Deadpool الذى حقق نجاحاً كبيراً وردود أفعال واسعة أثناء عرضه.

علي جانب آخر عاش الثنائى بليك ليفلى وريان رينولدز أحداثاً سعيدة مؤخراً فقد بدأ الشهر باستقبالهما طفلهما الثالث، كما احتفلا قبلها فى وقت سابق بمناسبة عيد زواجهما السابع.

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وكانت بليك ليفلي، ونجم “ديدبول” ريان رينولدز، قد استقبلا طفلهما الثالث، مؤخرا، وذلك بحسب تقارير وسائل الإعلام، حيث ينضم الطفل الجديد إلى بنات الزوجين إنيز، وجيمس بعمر 4 سنوات.

وقال مصدر لصحيفة “يو إس ويكلي” إن الرضيع يبلغ “شهرين من العمر” ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى، فليس هناك تاريخ محدداً، يُظهر متى ولد الطفل.

ولم يعلنا الزوجان أي شيء عن الولادة حتى الآن، ولم يتم بعد الكشف عن جنس الطفل واسمه، وكل ما فعله رينولدز، هو نشره لصور يوم الجمعة في موعد العشاء مع زوجته في حسابه الشخصي على Instagram.