إميليا كلارك تروج لفيلمها الجديد في برلين.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
التقطت عدسات المصورين مجموعة من الصور للنجمة والمطربة البريطانية إميليا كلارك التي تحتفل بعيد ميلادها الـ 33، تزامنًا مع افتتاحية فيلمها الجديد في مدينة برلين الألمانية يوم الأربعاء 23 أكتوبر.
النجمة العالمية ارتدت في الحفل الافتتاحي لفيلمها الجديد Last Christmas، في مدينة برلين، فستان أزرق اللون.
وحرصت كلارك، على نشر مقطع فيديو لها أثناء احتفالها بعيد ميلادها، أمام بعض من الدونتس، وممسكة في يديها زجاجة من النبيذ الأحمر قبل الشروع في فتحها للاحتفال، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير “إنستجرام”.
والجدير بالذكر أن إميليا كلارك تنتظر طرح فيلمها الجديد Last Christmas الذى سيصل دور العرض المختلفة في 8 نوفمبر، ويشارك إيمليا كلارك فى بطولة الفيلم الممثل هنرى جولدينج، وإيما تومسون وديفيد مومينى وجواكيم سكارلى وميشيل يوه، وهو من إخراج بول فيج.
ويدور العمل في إطار الدراما والرومانسية، والفيلم من إنتاج شركة UK Universal Pictures وتدور أحداثه عن اللقاء الرومانسى الأول الذى سيجمع “كلارك” التى تجسد شخصية “كيت”، بحبيبها جولدينج الذى يجسد شخصية “توم” فى عطلة الكريسماس وتتوالى الأحداث بعد ذلك.
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