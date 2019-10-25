هل ارتبط خالد أنور بهذه الممثلة الشابة؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت الكثير من الأنباء عن ارتباط الفنان المصري الشاب خالد أنور بزميلته الفنانة الشابة مايان السيد، وذلك بعد عملهما سويا في مسلسل “كأنه امبارح”.

الفنان المصري خرج عن صمته لينفي صحة هذه الأنباء تماما، مؤكدا أن كل ما تردد حول هذا الأمر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

خالد قال، خلال استضافته في برنامج The Insider بالعربي، إنه عندما ينشر أي صورة له مع زميلة له تنطلق الشائعات عن ارتباطه وخطبته بهذه الفنانة، مؤكدا أنه أصبح لا ينزعج من مثل هذه الشائعات.

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وخالد أنور ممثل مصري شاب، شارك مؤخرا في عدد من الأعمال الفنية التي حقق من خلالها نجاحا كبيرا، ومنها: مسلسل “كأنه امبارح”، ومسلسل “عوالم خفية”، ومسلسل “هذا المساء”، ومسلسل “أبو عمر المصري”، ومسلسل “طلقة حظ”، ومسلسل “زودياك” وغيرها من الأعمال.

ومايان السيد ممثلة مصرية شابة شاركت في عدد من الأعمال الفنية منها: مسلسل”ظل الرئيس”، وفيلم “حرب كرموز”، ومسلسل “كأنه امبارح”، ومسلسل “فكرة بمليون جنيه”، ومسلسل “زودياك”، وغيرها.