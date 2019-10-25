رانيا يوسف: أكره الحديث عن أزواجي السابقين.. وهذا عمري الحقيقي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكدت الفنانة المصرية رانيا يوسف أنها تكره الحديث عن أزواجها الثلاثة، حتى أنها نسيت كل تواريخ زواجها منهم.

رانيا قالت، خلال لقائها في برنامج “عرب وود” على قناة “روتانا سينما”: “نسيت كل تواريخ ليلة زواجي من أزواجي الثلاثة وأكره الحديث عنهم”.

كما أكدت أنها لا تحب الحديث عن الزوجه السابقة لزوجها الأول محمد مختار، الفنانة نادية الجندي، قائلة: “لا تسألوني عن نادية الجندي فأنا لا أحب الحديث عنها”.

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ومن ناحية أخرى لم تخجل الفنانة المصرية من الكشف عن عمرها، حيث قالت إنها تبلغ من العمر حاليا 46 عاما، حيث أنها من مواليد 1 ديسمبر عام 1973.

يذكر أن الفنانة المصرية رانيا يوسف تزوجت ثلاثة مرات، الأولى كانت من المنتج محمد مختار والذي أنجبت منه ابنتيها “ياسمين ونانسي”، وبعد طلاقهما تزوجت من رجل الأعمال كريم الشبراوي، واستمرت زيجتهما 4 أشهر فقط، ثم تزوجت من رجل الأعمال طارق عزب، واستمرت زيجتهما 6 سنوات حتى وقع الطلاق بينهما.

وعبرت رانيا مؤخرا عن رفضها الزواج مرة أخرى، حيث ردت على سؤال وجهه لها إحدى متابعيها عما إذا كانت ستتزوج مرة أخرى، بقوله: “هتتجوزي تاني؟”، لتجيب رانيا ساخرة: “كلهم مصطفى أبو تورتة”، في إشارة منها إلى رفضها الزواج مجددا.