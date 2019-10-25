فيديو طريف يجمع دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي في الكواليس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حلت الفنانتان دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم ضيفتان على إحدى حلقات برنامج “صاحبة السعادة” تقديم الفنانة إسعاد يونس، والتي من المقرر عرضها يوم الإثنين القادم.

دنيا شاركت جمهورها بمقطع فيديو طريف جمعها بشقيقتها إيمي من كواليس البرنامج، ظهرتا فيه وهما تغنيان أغنية “عايم في بحر الغدر” بطريقة طريفة.

كما نشرت مجموعة صور جمعتها بإيمي وإسعاد يونس من الكواليس، وعلقت عليها بقولها: “أنا وأحلى وأخف دم بنت في العالم إيمي سمير غانم، ومع الجميلة من الداخل والخارج، إسعاد يونس، قريبًا”.‏

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إسعاد يونس أعادت نشر الصور، على حسابها على “انستجرام”، وعلقت عليها بقولها: “سهرة كوميدية وحلقة قوية جدًا كلها ضحك ولعب وغناء واستعراضات مع أحلى أختين.. إيمي ودنيا سمير غانم في #صاحبة_السعادة يوم الأثنين القادم الساعة 11 مساءً”.

يذكر أن دنيا سمير غانم كانت قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل “بدل الحدوتة ٣ “، وشارك ‏فيه عدد من الفنانين منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، ‏وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي‎.‎

أما إيمي سمير غانم فشاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل “سوبر ميرو”، وهو من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، ‏وإخراج وليد الحلفاوي، وشاركها البطولة والدها الفنان سمير غانم، وحمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك ‏قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان‎.‎