تعرف على مواصفات فتى أحلام هنا شيحة

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية هنا شيحة، عن المواصفات التي تتمنى أن تجدها في الرجل حتى تستطيع الارتباط به بعد انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس.

هنا شيحة، قالت في لقاء لها مع برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “يبقى راجل.. كلمة راجل دي حاجات كتير كتير أوي.. وده بقى شىء نادر في عالمنا الجميل بس تمام”.

وعن الصفات التي لا تحبها في الرجل بصفة عامة، “مبحبش الكدب ومبحبش الناس الكدابة ودي أكتر حاجة بكرهها في حياتي، ممكن اتقبل أي حاجة في الدنيا إلا الكذب”.

وكانت هنا شيحة، قد أعلنت انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس، وذلك بعد شهور قليلة من زواجهما ولم تكشف عن سر الانفصال المفاجئ رغم الرومانسية التي كانت تظهر عليهما من خلال الصور التي يقوما بنشرها.

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خبر انفصال هنا شيحة، جاء بعد سلسلة من الشائعات التي دارت حول انفصالهما وذلك رغم نفيهما الخبر أكثر من مرة.

يذكر أن الفنانة هنا شيحة، تزوجت مرتين من قبل الفنان أحمد فلوكس، الأولى كانت من فوزي العوامري، وأنجبت منه ولدين، ولكن بعد فترة قررا الزوجين الانفصال, وذلك بسبب الكثير من الخلافات والمشاكل التى مازالت قائمة بينهما بسبب رفض فوزي سفر ابنائه للخارج، وهو ما اعتبرته هنا محاولة للتقييد من حرية أبنائها وحرمانهما من الاستمتاع بحياتهما.

وكانت الزيجة الثانية لهنا شيحة، من رجل الأعمال أحمد خضير، ولكن لم تستمر تلك الزيجة طويلاً حيث انفصلا عن بعضهما وانتهت بالطلاق

يذكر أن هنا شيحة، شاركت في الجزء الثالث من مسلسل “نصيبي وقسمتك”، من خلال حكاية “اتفضلوا في الصالون” الذي شارك في بطولته الفنان هاني عادل.