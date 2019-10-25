ريهام أيمن تتألق بفستان الزفاف في أحدث جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية ريهام أيمن لجلسة تصوير حديثة تألقت فيها بإطلالة عروس، بعدسة المصورة فرح حسني.

الفنانة المصرية أطلت في الجلسة بفستان زفاف طويل مشقوق عند الساق، مكشوف الكتفين والذراعين، من توقيع مصممة الأزياء زينة حسني.

ريهام أكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية رقيقة، وتزينت بمكياج قوي بلمسات الماكييرة ميرا الصياد، وتركت شعرها منسدلا في تسريحة بسيطة بأنامل ربيع ‏مراد.

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الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت عليها بقولها: “شعرت بأني عروس مرة أخرى في هذا الفستان المليء بالورود”.‏

يذكر أن الفنانة المصرية ريهام أيمن تزوجت من الفنان المصري شريف رمزى عام 2015، وأنجبت منه طفلين هما: “رمزي وليليا”.‎

وعلى الرغم من حرص ريهام وشريف على إخفاء وجهي ابنيهما في كل الصور، إلا أن الإعلامية بوسي شلبي كشفت عن وجهيهما مؤخرا عن طريق الخطأ.

بوسي شلبي نشرت مقطع فيديو وثقت من خلاله أهم لحظات رحلتها مع عدد من الفنانين أثناء توجههم إلى مدينة الجونة لحضور فعاليات مهرجان الجونة، وكان من بينهم الفنان شريف رمزي، الذي ظهر في مقطع الفيديو وهو يتجه لركوب الطائرة برفقة زوجته الفنانة ريهام أيمن وابنيهما ”رمزي وليليا”، وقد كشف الفيديو عن ملامح الطفلين لأول مرة.