رنا سماحة تطلق أميرة الحب.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طرحت المطربة والنجمة رنا سماحة، أغنيتها الجديدة، والتي تحمل اسم “أميرة الحب”، بطريقة الفيديو كليب بعد أن قامت بتصويرها فى بيروت وهى من كلمات وتولى إخراج الكليب عادل سرحان.

ويظهر خلال الفيديو كليب لأول مرة الشاب الذي لعب دور حبيب رنا وهو محمد صندقلي، حامل لقب ملك جمال لبنان لعام 2019، ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية الجديدة بعد انتهاء عمليات المونتاج خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان آخر أعمال رنا سماحة أغنية “فينى وجع”، وهى من كلمات محمد عبد الله، ألحان عبد العزيز الصباح، توزيع إبراهيم خالد.

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وعلى جانب أخر، بدأت الفنانة والمطربة المصرية رنا سماحة، مؤخرا، تجربة جديدة في الأداء الصوتي لكن هذه المرة مرتبطة بالثقافة وليس بالغناء حيث، اتفقت مع إحدى المنصات الالكترونية الشهيرة للكتب الصوتية على هذا التسجيل.

المطربة المصرية بدأت بالعمل خلال الأسابيع الماضية، لتكون الكتب متاحة الكترونياً للمساهمة في مساعدة المكفوفين على الاستماع للكتب بدلاً من قراءتها.

والجدير بالذكر أن ترويج الكتب الصوتية يتم بشكل أكبر لتفيد من يقضون ساعات طويلة في السفر أو على الطرق أيضاً ولا تعد حصراً للمكفوفين، حيث سجلت رنا سماحة” بالفعل أكثر من كتاب خلال الفترة الماضية، ومنها “شكلها سافرت” للكاتبة سهى الفقي.