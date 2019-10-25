انهيار أحمد الفيشاوي خلال ندوة بمهرجان الدار البيضاء بالمغرب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي، في الدورة الثانية لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بالمغرب.

أحمد الفيشاوي، شارك في إحدى ندوات المهرجان وعبر خلالها عن امتنانه لإدارة المهرجان التي استطاعت أن تفتح الباب أمام صناع السينما من أجل مناقشة وإيجاد حلول للتوافق ترضي كل الأطراف من أجل خلق سينما عربية إفريقية تناقش قضاياها وتعبر عن همومها.

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كما عبر عن استعداده للتخفيض من أجره إذا كان الأمر لخدمة السينما العربية ولصالح الأعمال الفنية التي ترقى لطموحات المتلقي العربي.

وخلال المهرجان التقى أحمد الفيشاوي بالفنان داوود حسين، وعدد من النجوم والذين تحدثوا عن ذكرياتهم مع والده الراحل الفنان فاروق الفيشاوي الأمر الذي تسبب في دخول أحمد الفيشاوي في نوبة بكاء شديدة.

يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي، رحل عن عالمنا يوم 25 يولية 2019، بعد صراع مع مرض السرطان، وكان قد عانى في نهاية حياته من تدهور حالته الصحية والتي نقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة وبها رحل، وتم تشييع جثمانه في محافظة المنوفية تنفيذًا لوصيته.