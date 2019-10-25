كريم فهمي يرد على تشابه فيلم «ديدو» مع «كينج سايز» لهنيدي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد الفنان المصري كريم فهمي، على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول تشابه فيلمه الجديد “ديدو”، مع فيلم الفنان محمد هنيدي “كينج سايز” والذي يجسد فيه شخصية “عقلة الإصبع”.

وقال في تصريحاته لبرنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”، إن محمد هنيدي، قيمة كبيرة جدًا وفكرة أن يذكر اسمه معه فهو شرف كبير له.

وأضاف: “أنا متأكد من أن هذا فيلم وهذا فيلم أخر لأنه من الممكن أن يكون نفس الإطار حول فكرة عقلة الإصبع، ولكن مضمون الفيلمين مختلف، وأنا أول واحد سأشاهد فيلم هنيدي في السينما لأنني واحد من جمهوره”.

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كما كشف تفاصيل دوره في مسلسل “ملاك”، والذي يقوم بتصويره خلال الوقت الحالي قائلًا، إنه يؤدي دور طبيب في العمل، ولكن دوره يختلف تمامًا عن مهنة طب الأسنان التي يمارسها في الحقيقة.

وأكد أن كواليس العمل تشهد العديد من المواقف الكوميدية بين حمدي الميرغني والنجوم مشيرًا إلى أن هدى المفتي بطلة العمل استغربت الأمر في البداية وكمية الضحك والهزار داخل التصوير ولكنها اعتادت الآن.

مسلسل “ملاك”، تأليف حسان دهشان، إخراج ابراهيم فخر، و إنتاج محمد أحمد السبكي ، بطولة كريم فهمي، ومحمود عبدالمغني ، وصبري فواز، وهنادي مهنا، و آيتن عامر، وحمدي الميرغني وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وأسماء جلال ، فراس سعيد ، أميرة العايدي، لبني ونس ، حسام داغر.