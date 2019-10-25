هل تعيش ريم البارودي قصة حب جديدة مع هذا الشخص؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية ريم البارودي، حقيقة الأنباء التي تداولت مؤخرًا حول ارتباطها بمصمم أزياء شهير سرًا.

ريم البارودي، قالت خلال تصريحات صحفية لها: «لا أعيش قصة حب ولو عايشة سأعلن ولا يوجد شيء يجعلني أنكر».

وأضافت: «أشاعوا أنني أعيش قصة حب مع ثلاثة أشخاص وهم مصمم الأزياء أحمد عبدالله والصحفي أيمن سليم وأيضًا خبير التجميل حامو محسن ولكن جميعهم أصدقاء لي ولا يوجد أي علاقة بيني وبين أي شخص منهم» .

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وأكدت ريم البارودي أنها لا يمكن أن تتزوج من أجل تحقيق حلم الإنجاب موضحة أنها من الصعب أن تدخل قصة حب بشكل سريع وبدون تفكير جيد.

ريم البارودي، كانت قد فاجأت جمهورها بإعلان زواجها من الفنان أحمد سعد، وذلك خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية ونشرت وثيقة الزواج بعدها والتي كشفت أن هذا الزواج لم يستمر لفترة طويلة.

من ناحية أخرى شاركت ريم البارودي، مؤخرًا في مسلسل “قيد عائلي”، وهو من بطولة الفنان عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبدالله، سيمون، محمد رياض، دينا فؤاد، ميرنا وليد، رامي وحيد، خالد سرحان، نضال الشافعي، هالة فاخر، أحمد التهامي، ميرهان حسين، إنعام سالوسة.

كما شارك فيه صبري فواز، منة فضالي، محمد نجاتي، إيهاب فهمي، عمر الشناوي، هشام المليجي، سمير بدير، دنيا عبدالعزيز، كارولين عزمي، أميرة هاني، كريم عبدالخالق وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة فنون مصر ومن سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل وإخراج تامر حمزة.