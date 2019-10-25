نادين لبكي تبكي تأثراً في "صار الوقت"







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: غلبت الدموع المخرجة اللبنانية اللامعة نادين لبكي خلال مشاركتها في برنامج "صار الوقت" عبر شاشة الـ mtv اللبنانية مع الإعلامي مرسال غانم. حيث غّصت خلال حديثها، مبررة دموعها بشدة تأثرها بوجع الناس. وقالت: "كل إنسان اتخذ موقفاً مع الحق لن يستطيع كبت دموعه تأثراً بما يراه ويشعر به".

وأضافت: "نعيش في وطن ربع شعبه يعيش تحت خط الفقر...وهناك 60 الف طفل لبناني يتوزعون في سوق العمل لأنهم غير قادرين على ارتياد المدارس".

وختمت سائلة: "أين كرامة السياسيين الذي يشاهدون مليونين إنسان في الطريق يطالبونهم بالرحيل". فيما يلي الفيديو المرفق:

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