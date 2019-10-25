سمير صفير يبرر هجومه على جويس عقيقي!







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: دافع الملحن سمير صفير عن موقفه بعد الإشكال الذي وقع بينه وبين مراسلة قناة الـ"MTV" جويس عقيقي. خاصةً بعد حملة الإنتقادات الواسعة التي طالتها بسبب توجيه كلمات مهينة وخارجة عن الأدب واللياقة لشابة لبنانية. فغرّد كاتباً عبر حسابه الخاص على "تويتر": "يستفزونك حتى تخرج أسوأ ما لديك ثم يقولون لك هذا أنت؟ لا هذا ليس أنا هذا ما تريدونه أنتم"! Advertisements وكان الإشكال قد وقع ذلك خلال تغطية "عقيقي" للتظاهرة الداعمة للعهد من أمام قصر العدل. حبث حاول "صفير" منعها من الحديث أمام الكاميرا، واصفاً القناة بـ"قناة العهر" ومتوجهاً إليها بكلام غير لائق، ما دفعها للرد عليه قائلة "ما بسمحلك تقول هيك، صرمايتي بتشرفك".

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