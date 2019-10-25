شكرا لقرائتكم خبر عن أغانى سينجل جديدة لـ 6 مطربين خلال أيام أبرزهم وائل كفورى وعبد الباسط حمودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار الفترة الماضية انتهى عدد من نجوم الغناء من تسجيل أغانى سينجل جديدة، لطرحها خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع دخول موسم الشتاء، حيث انتهى البعض من تسجيل أغانيهم، فيما يعكف آخرون على الانتهاء من اللمسات الأخيرة لها، وفى السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أشهر أغانى السينجل المقرر طرحها خلال أيام:

دياب:

سجل المطرب دياب أغنية "سينجل" جديدة، لم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور وقت طرحها، والأغنية من كلمات عصام حسنى، وألحان غريب، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل.

وائل كفوري:

سجل المطرب اللبناني وائل كفوري أغنية "سينجل" جديدة لم يُكشَف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور وقت طرحها، وهي من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع الموسيقى ملحم أبو شديد.

عبد الباسط حمودة:

يتعاون المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة في أغنية سينجل جديدة بعنوان "يومك بيضحك"، مع الملحن شريف حمدان، والأغنية من كلمات عماد عبيد، وتوزيع الموسيقى طه الحكيم، ومن المقرر أن يتم طرحها في الأيام المقبلة على يوتيوب والإذاعات المختلفة.

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عصام كاريكا:

يستعد المطرب عصام كاريكا لطرح أغنية سينجل جديدة بعنوان "موناليزا" ، من كلمات محمود صلاح، وألحان وتوزيع عصام كاريكا، والأغنية تحمل طابعا جديدا ومختلفا تتماشى مع تطور الموسيقى في مصر.

دوللي شاهين:

سجلت المطربة دوللي شاهين أغنية سينجل جديدة، وهي من كلمات علاء مناع، وألحان أحمد البرازيلي.

شريف إسماعيل:

انتهى المطرب شريف إسماعيل من تسجيل أغنية جديدة "سينجل" بعنوان "دخلت رهان" داخل أحد الاستوديوهات بالجيزة، والأغنية من كلمات عمرو حسن وألحانه، وتوزيع الموسيقى چيزو، ومن المقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة.

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