شكرا لقرائتكم خبر عن مع دخول الشتاء.. 9 أفلام مايحلاش تشوفها إلا فى عز البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما أحلى ذلك الشعور الذى ينتابنا مع سقوط أول زخات المطر بداية فضل الشتاء، وتلتف الأسرة حول التلفاز لمشاهدة أحد الأفلام، خاصة إن كانت قصته تدور تحت الأمطار أو بين الثلوج، فى السطور التالية قائمة بأشهر 9 أفلام يمكنك مشاهدتها فى فصل الشتاء:

The Thing

تدور قصة الفيلم فى القطب الجنوبى وسط الثلوج، حيث المكان الذى لا تشرق فيه الشمس، والظلام يخيم على الأجواء طوال اليوم.. مجموعة من العلماء ذهبوا إلى هناك فاكتشفوا بالصدفة شيئًا ما مدفونا فى الثلوج منذ زمن بعيد، يدفعهم الفضول العلمى لاستخراجه، ومحاولة استكشاف ماهية هذا الشىء، ولكنه لن يكون شيئًا جيدًا على الإطلاق، فهو قادر على التحول إلى أى شىء، الفيلم بطولة مارى إليزابيث، جويل إدجارتون، وأولريش تومسون، من إخراج ماتيس فان هاينين.

The Road

يدور الفيلم حو أب وطفله الصغير اللذين يواجهان مشكلة كبيرة بسبب البرد القارس، إذ يصارعان البرد للبقاء على قيد الحياة، حيث ينتقلان من جنوب أمريكا المدمرة الخالية من البشر بحثًا عن الدفء فى مكان آخر، وفى الطريق إلى المكان الدافئ لا يعرفان ما قد يواجههما فى الطريق من قطاع طرق أو آكلى لحوم بشر، ولا يملكون طوال هذه الرحلة سوى ملابسهما لحمايتهما من البرد، ومسدس للدفاع به عن أنفسهما، الفيلم من بطولة فيجو مورتنسن، تشارليز ثيرون، وكودى سميث ماكفى، من إخراج جون هيلكوت.

Hateful Eight

أجواء الفيلم تدور فى القرن التاسع عشر فى أجواء الشتاء القارص لدرجة هبوب عاصفة ثلجية قاتلة يتم على أثارها احتماء مجموعة من المسافرين داخل كوخ متهالك يقدم خدمات للمسافرين وهذه المجموعة مكونة من 8 أشخاص ، والفيلم من تأليف وإخراج كوينتن تارنتينو.

Arctic Blast

يتم اكتشاف سفينة أبحاث أمريكية جانحة على أحد الشواطئ الأسترالية، قد يبدو الأمر حادثة، لكن المفاجأة أن جميع ركابها أموات، ولا أحد يعرف السبب، أحد أصدقاء هذه المجموعة يعرف ما حدث لأصدقائه فيقرر المشاركة فى الكشف عن أسباب وفاتهم، ليكتشف أن الأرض على وشك أن تشهد عصرا جليديا جديدا، الفيلم من بطولة مايكل شانكس، ألكسندرا دايفيدز، وإنديانا إيفانز، من إخراج براين ترينشارد سميث.

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Everest

هذا الفيلم الذى تم إنتاجه عام 2015 و من أخراج بالتاسار كورماكور مأخوذ عن قصة حقيقة حدثت لبعثتين حاولا وصول لقمة أيفريست عام 1998 متحدين أقوى عاصفة ثلجية واجهها بشر من قبل.

The Colony

هذه المرة لا يحذر أحد العلماء من حدوث الكارثة، ولكنها وقعت بالفعل، وعادت الأرض إلى العصر الجليدى، ومات معظم البشر بسبب البرد القارس والجوع والأمراض وانتشار الزومبى، ولكن القلة الباقية من البشر تعيش فى مستعمرات تحت الأرض، تحاول تحدى الظروف والبحث عن طريقة مناسبة للحياة على الأرض، الفيلم بطولة كيفين زيجرز، لورنس فيشبورن، بيا باكستون، وشارلوت سوليفان، من إخراج جيف رينفروى.

The Revenant

الفيلم الحاصل على 3 جوائز أوسكار أحسن ممثل ليناردو ديكابريو و أحسن مخرج أليخاندرو جونزاليز إيناريتو وأفضل تصوير سينمائى ايمانويل لوبزكى ومن انتاج 2016، ويدور حول صراع بقاء وسط طقس شتوى قارص وعواصف ثلجية ، عام 1823 حول صائد جلود الحيوانات هيو غلاس (دى كابريو) الذى يتعرض لهجوم من قِبل دب رمادى خلال هروبه هو ورفاقه من مطاردة قبيلة هندية. يقوم أحد رفاقه بنهبه وقتل ابنه وتركه ليموت وحيدا فى الغابة، إلا أنه ينجو ويمضى فى رحلة طولها 320 كم للانتقام من الرجل الذين خانه (هاردي) وقتل إبنه.

Fargo

فيلم من إخراج الأخوين كوين عام 1996 يصنف من نوع الكوميديا السوداء وهو مأخوذ عن واقعة حقيقية حدثت عام 1987 بمكان يدعى " فارجو" و هو من أكثر الأماكن برودة فى الولايات المتحدة الأمريكية و القصة تبدأ ببائع سيارات يقوم بتأجير شخصين لكى يقوما باختطاف زوجته ليطلب فدية من حماه مليون دولار.

Day After Tomorrow

فيلم من إنتاج عام 2004 و من أخراج رولان إيميريش و مارك جوردن وتدور أحداث الفليم حول نهاية العالم كما نعرفه وبداية عصر جليدى يهدد البشرية.