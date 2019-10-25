شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ملحن لبنانى يشتبك لفظيًا مع مذيعة "إم تى فى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت الصحف اللبنانية الضوء على المشادة الكلامية بين مراسلة "إم تى فى" جويس عقيقى والملحن سمير صفير، خلال استعدادها للبث المباشر على الهواء بعد كلمة الرئيس اللبنانى ميشال عون ووصفت جريدة النهار - أكثر الصحف انتشارا فى لبنان - صفير بأنه أظهر نيّة واضحة لافتعال إشكال مع عقيقى .

ويظهر الفيديو محاولة صفير منع جويس من الحديث أمام الكاميراً، واصفاً القناة بـ"قناة العهر" ومتوجهاً إليها بكلام غير لائق، ما دفعها للرد عليه قائلة "ما بسمحلك تقول هيك، صرمايتي بتشرفك".

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وتوجّه صفير إلى عقيقى مصحّحاً لها بأن تقول "فخامة الرئيس" وليس "رئيس الجمهورية"، وتقدّم باتجاهها لولا اعترضه المتواجدون بالشارع ، وردّ صفير على أحد الموجودين بأنّ قناة الـ"أم تى فى" لن تسمح له بالكلام، فى إشارة إلى عدم رغبة المحطة فى نقل الآراء الموالية لرئيس الجمهورية.

وقال صفير إلى عقيقى،"أريد التكلّم قبلك حتى لو كانت تتكلم فى رسالتها، مش هنّى هيك بيعملوا أنا بدّى أعمل هيك"، فردّت عليه عقيقى قائلة: "سمير أنا أؤدى عملى المهني"، لكنّ صفير رد: "زيحوا عن كاميرات الـ"أو تى في". وتابع: "بكفّى عهر".عقيقى ردّت على صفير: "عيب"، ليردّ عليها: "عيب عليك انت.. لا أسمح لك بهذا الكلام، عيب عليك".