ياسمين صبري بصحبة صديقتها وكارمن سليمان بإطلالة أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة صديقتها.

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها.

ساندي

نشرت الفنانة ساندي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة صديقتها، وعلقت: "هي عالمي".

ديانا كرزون

نشرت الفنانة الأدرنية ديانا كرزون، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها مع درع تكريمها من الكويت.

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أحمد داوود

نشر الفنان أحمد داوود، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بزوجته، من عيد ميلاد أحد أصدقائه.

كارمن سليمان

نشرت الفنانة كارمن سليمان، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

أحمد سعد

نشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له، ظهر فيها وقد خسر جزء كبير من وزنه.

مي سليم

نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من كواليس أحدث جلسة تصوير.

زينب فياض

نشرت اللبنانية زينب نصر فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بالعلم اللبناني.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال، أثناء تواجدها في أثينا.